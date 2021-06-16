Tudo sobre o Instagram: saiba como app define o que é relevante para você

Em meio a tantas redes sociais, o Instagram ainda é a bola da vez para muitos internautas. E nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré vai desvendar os detalhes de como o aplicativo funciona. Sabemos, por exemplo, que nem tudo que as pessoas que seguimos aparece na nossa linha de tempo. Mas como o Instagram define o que é relevante para você - ou não é? Como podemos influenciar nesta escolha do Instagram? Gilberto responde!
"O Instagram quer que você fique o maior tempo possível na linha de tempo. Assim, ele escolhe o que, a princípio, vai te agradar e tenta te mostrar apenas isto. É o que se chama a 'bolha' da internet. Ela tenta te manter dentro de uma 'bolha' de assuntos que te agradam", explica. Confira as explicações completas - e descubra qual é sua "bolha".
CBN e a Tecnologia - 16-06-21.mp3