Tudo sobre o Instagram: saiba como app define o que é relevante para você

Em meio a tantas redes sociais, o Instagram ainda é a bola da vez para muitos internautas. E nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré vai desvendar os detalhes de como o aplicativo funciona. Sabemos, por exemplo, que nem tudo que as pessoas que seguimos aparece na nossa linha de tempo. Mas como o Instagram define o que é relevante para você - ou não é? Como podemos influenciar nesta escolha do Instagram? Gilberto responde!