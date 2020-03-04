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Tudo o que você precisa saber sobre a inteligência artificial

Ouça o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Março de 2020 às 11:51

Publicado em 

04 mar 2020 às 11:51
Se antes se tratava de mera ficção, hoje a inteligência artificial é realidade e está cada vez mais integrada ao cotidiano das pessoas: nos sites de busca, nos aplicativos de trânsito, em equipamentos eletrônicos, entre tantas outras ações do dia a dia. Mas será que os computadores poderão substituir as pessoas?  Nesta quarta-feira (04), no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré elenca todos os pontos que você precisa saber sobre a inteligência artificial. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 04-03-20

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