Tudo o que você precisa saber sobre a inteligência artificial

Se antes se tratava de mera ficção, hoje a inteligência artificial é realidade e está cada vez mais integrada ao cotidiano das pessoas: nos sites de busca, nos aplicativos de trânsito, em equipamentos eletrônicos, entre tantas outras ações do dia a dia. Mas será que os computadores poderão substituir as pessoas? Nesta quarta-feira (04), no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré elenca todos os pontos que você precisa saber sobre a inteligência artificial. Confira!