Transformação digital: as empresas na era exponencial

O assunto do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira é a realidade que envolve tecnologias, empresas e pessoas. Você já ouviu falar, por exemplo, no termo organizações exponenciais? Essas empresas são aquelas que tem mais sucesso na era de tecnologias e conseguem “pensar fora da caixinha”. Para complementar a discussão, além do nosso comentarista Gilberto Sudré, também vamos conversar com Francisco Milagres, colaborador e autor do prefácio do livro “Transformações Exponenciais”. Além disso, em 2018, ele foi um dos responsáveis pela concepção e realização do primeiro evento Internacional da Singularity University no Brasil.
Segundo ele, as grandes empresas precisam se preparar para o futuro e as transformações exponenciais são uma metodologia para isso. O objetivo principal é desenvolver uma cultura disruptiva. Outro destaque consiste que, ao longo dos próximos anos, as tecnologias podem substituir a mão de obra tradicional e trazer consequências diretas para o mercado de trabalho.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 10-05-19