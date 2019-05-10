Transformação digital: as empresas na era exponencial

O assunto do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira é a realidade que envolve tecnologias, empresas e pessoas. Você já ouviu falar, por exemplo, no termo organizações exponenciais? Essas empresas são aquelas que tem mais sucesso na era de tecnologias e conseguem “pensar fora da caixinha”. Para complementar a discussão, além do nosso comentarista Gilberto Sudré, também vamos conversar com Francisco Milagres, colaborador e autor do prefácio do livro “Transformações Exponenciais”. Além disso, em 2018, ele foi um dos responsáveis pela concepção e realização do primeiro evento Internacional da Singularity University no Brasil.