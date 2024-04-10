Trabalha de casa? Saiba como manter seus equipamentos protegidos!

Apesar de muitas empresas terem voltado ao trabalho presencial após os anos de pandemia, a modalidade do home office veio para ficar e diversas corporações adotaram esse modo de trabalho definitivamente. Neste tipo de atividade, muitos profissionais trabalham remotamente e usam seus próprios computadores. Com isso, correm um risco maior de serem vítimas de algumas das ameaças digitais. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas do que fazer e do que é necessário observar para se manter protegido. Ouça a conversa completa!