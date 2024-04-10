Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Trabalha de casa? Saiba como manter seus equipamentos protegidos!

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 11:56

Publicado em 

10 abr 2024 às 11:56
Trabalho em home office
Trabalho em home office Crédito: Pixabay
Apesar de muitas empresas terem voltado ao trabalho presencial após os anos de pandemia, a modalidade do home office veio para ficar e diversas corporações adotaram esse modo de trabalho definitivamente. Neste tipo de atividade, muitos profissionais trabalham remotamente e usam seus próprios computadores. Com isso, correm um risco maior de serem vítimas de algumas das ameaças digitais. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas do que fazer e do que é necessário observar para se manter protegido. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 10-04-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados