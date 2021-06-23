Todo cuidado é pouco: senhas salvas no celular facilitam acesso de contas bancárias

Você é daquele tipo de pessoa que tem suas senhas pessoais salvas em aplicativos no celular? Pois fique atento! Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, traz como destaque que golpes de quadrilhas roubam celulares e acessam contas bancárias das diversas vítimas - fatos que acontecem diariamente. Estes golpes, explica o comentarista, são facilitados quando o usuário salva suas senhas nos aplicativos ou no aparelho. "Senhas de aplicativos financeiros jamais devem ser compartilhadas via e-mail ou WhatsApp ou anotadas dentro do dispositivo", orienta. Sudré explica junto aos ouvintes sobre como evitar esse problema e garantir sua proteção, é claro. Acompanhe as explicações completas!