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CBN e a Tecnologia

"Tirando a poeira": vamos limpar e organizar a vida no computador?

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 11:37

Publicado em 

14 fev 2025 às 11:37
Idosos têm boa adaptação no uso de computadores com o Linux
computadores  Crédito: Pixabay
É hora da "limpeza" do computador! Começo do ano, um momento perfeito para dar uma rápida renovada na sua vida digital, começando pela segurança do seu computador. Seu computador não é apenas um dispositivo — ele guarda suas informações pessoais, lida com suas transações online e mantém você conectado a todos. Mas se não for bem conservado, pode se tornar um alvo para ameaças cibernéticas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como a limpeza e organização pode aumentar o desempenho do seu computador e ajudar a proteger sua segurança online. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 14-02-25.mp3

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