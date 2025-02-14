"Tirando a poeira": vamos limpar e organizar a vida no computador?

É hora da "limpeza" do computador! Começo do ano, um momento perfeito para dar uma rápida renovada na sua vida digital, começando pela segurança do seu computador. Seu computador não é apenas um dispositivo — ele guarda suas informações pessoais, lida com suas transações online e mantém você conectado a todos. Mas se não for bem conservado, pode se tornar um alvo para ameaças cibernéticas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como a limpeza e organização pode aumentar o desempenho do seu computador e ajudar a proteger sua segurança online. Ouça a conversa completa!