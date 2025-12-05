Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Teve a conta do Facebook ou Instagram "sequestrada"? Há novidades no mercado!

Ouça as dicas do comentaristo Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 11:50

Publicado em 

05 dez 2025 às 11:50
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
Esta edição do "CBN e a Tecnologia" tem uma boa notícia! Você ou seu amigo(a) já entrou em pânico ao ver a conta do Facebook ou Instagram ser sequestrada? Pois agora temos uma boa notícia. A Meta anunciou um "super-hub" unificado de suporte que promete facilitar a vida de quem teve a conta roubada e fortalecer a proteção dos usuários com ajuda da inteligência artificial. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como esse novo sistema vai facilitar a recuperação de contas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 05-12-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados