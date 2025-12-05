Teve a conta do Facebook ou Instagram "sequestrada"? Há novidades no mercado!

Esta edição do "CBN e a Tecnologia" tem uma boa notícia! Você ou seu amigo(a) já entrou em pânico ao ver a conta do Facebook ou Instagram ser sequestrada? Pois agora temos uma boa notícia. A Meta anunciou um "super-hub" unificado de suporte que promete facilitar a vida de quem teve a conta roubada e fortalecer a proteção dos usuários com ajuda da inteligência artificial. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como esse novo sistema vai facilitar a recuperação de contas. Ouça a conversa completa!