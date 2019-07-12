Telegram ou WhatsApp: afinal, qual é o mais seguro?

O WhatsApp já assumiu a liderança do ranking de aplicativos mais usados do mundo em celulares Android e iPhone (iOS). Apesar disso, o Telegram é outro aplicativo de mensagem que tem ganhado a atenção do público. O Telegram, inclusive, esteve envolvido no vazamento das mensagens de procuradores da Operação Lava Jato, é considerado por muitas pessoas uma alternativa mais segura ao seu principal concorrente. Mas, afinal, qual é o mais seguro? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Quem nos detalha é o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Confira!