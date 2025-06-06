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CBN e a Tecnologia

Tecnologias que “atrapalham” a vida dos usuários!

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 11:09

Publicado em 

06 jun 2025 às 11:09
Jovem usa celular
Jovem usa celular Crédito: Pixabay
A tecnologia está no nosso dia a dia e tem sido uma grande aliada quando o assunto é facilitar a vida. Sempre tem alguma nova ferramenta que promete nos ajudar. Mas tem algumas que, apesar da boa intenção, acabam mais nos atrapalhando do que ajudando. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dessas tecnologias. E, para você, qual tecnologia te atrapalha mais do que ajuda? O cardápio em QR Code, por exemplo, pode ser um exemplo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -06-06-25.mp3

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