"Tecnologia é ferramenta, não modo de vida": conheça o movimento "Slow living"

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" a ordem é aprender a desacelerar! Você já ouviu falar em "Slow living"? A cada dia, esse conceito tem feito mais parte da vida de muitas pessoas e de suas rotinas. Este tipo de prática busca aderir a um estilo de vida mais equilibrado e em paz, tendo como sua base principal um ritmo mais desacelerado. O comentarista Gilberto Sudré dá dicas de como controlar seus dispositivos sem permitir que eles o controlem. "A tecnologia deve ser uma ferramenta, não um modo de vida", explica. Como colocar isso na prática? Ouça a conversa completa!