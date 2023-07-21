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CBN e a Tecnologia

"Tecnologia é ferramenta, não modo de vida": conheça o movimento "Slow living"

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:23

Publicado em 

21 jul 2023 às 11:23
Facebook, rede social
Facebook, rede social Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" a ordem é aprender a desacelerar! Você já ouviu falar em "Slow living"? A cada dia, esse conceito tem feito mais parte da vida de muitas pessoas e de suas rotinas. Este tipo de prática busca aderir a um estilo de vida mais equilibrado e em paz, tendo como sua base principal um ritmo mais desacelerado. O comentarista Gilberto Sudré dá dicas de como controlar seus dispositivos sem permitir que eles o controlem. "A tecnologia deve ser uma ferramenta, não um modo de vida", explica. Como colocar isso na prática? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 21-07-23.mp3

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