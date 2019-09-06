Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Tecnologia: as mudanças que marcam a cidade de Vitória

Entre elas, o funcionamento do Cerco Eletrônico de Segurança e, mais recentemente, o anúncio de câmeras com reconhecimento facial

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 12:25

Publicado em 

06 set 2019 às 12:25
Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré continua a destacar as potencialidades da cidade de Vitória na área da tecnologia. Dessa vez, são destaques as iniciativas que têm contribuído no combate à criminalidade. Entre elas, o funcionamento do Cerco Eletrônico de Segurança e, mais recentemente, o anúncio de câmeras com reconhecimento facial que vão identificar criminosos na Capital. Para o reconhecimento, a previsão é para que sistema funcione no começo de 2020. A tecnologia já é utilizada para identificação de veículos no Cerco Inteligente, por exemplo. Acompanhe.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 06-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados