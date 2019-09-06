Tecnologia: as mudanças que marcam a cidade de Vitória

Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré continua a destacar as potencialidades da cidade de Vitória na área da tecnologia. Dessa vez, são destaques as iniciativas que têm contribuído no combate à criminalidade. Entre elas, o funcionamento do Cerco Eletrônico de Segurança e, mais recentemente, o anúncio de câmeras com reconhecimento facial que vão identificar criminosos na Capital. Para o reconhecimento, a previsão é para que sistema funcione no começo de 2020. A tecnologia já é utilizada para identificação de veículos no Cerco Inteligente, por exemplo. Acompanhe.