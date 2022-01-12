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CBN e a Tecnologia

Tchau, Facebook! É hora de cancelar seu perfil na rede social?

A conversa é com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:40

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:40
Facebook, rede social
Facebook, rede social Crédito: Pixabay
As redes sociais têm a boa intenção de aumentar a interação entre as pessoas, mas o que estamos vendo é o uso indiscriminado das nossas informações e a promoção de discursos de ódio ou conflito. Será que não é hora de darmos um tempo nestes ambientes? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aborda sobre os efeitos negativos das redes sociais e como lidar com eles. Um exemplo é o Facebook. Será que é hora de cancelar seu perfil? Confira as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 12-01-22.mp3

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