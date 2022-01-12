Tchau, Facebook! É hora de cancelar seu perfil na rede social?

As redes sociais têm a boa intenção de aumentar a interação entre as pessoas, mas o que estamos vendo é o uso indiscriminado das nossas informações e a promoção de discursos de ódio ou conflito. Será que não é hora de darmos um tempo nestes ambientes? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aborda sobre os efeitos negativos das redes sociais e como lidar com eles. Um exemplo é o Facebook. Será que é hora de cancelar seu perfil? Confira as explicações completas!