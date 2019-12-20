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"Tchau, Face!": rede social vem sendo deixado de lado pela geração Z

Ouça a análise do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:56

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:56
O que parecia ser tendência, agora, começa a ser comprovado. O Facebook já não é mais o "queridinho" dos jovens. Aqueles nascidos entre meados dos anos 1990, e que hoje vivem os seus 20 e poucos anos, não veem mais a rede social de Mark Zuckerberg como a melhor opção para compartilhar seus conteúdos com os amigos. Quem confirma essa mudança de hábitos foi a pesquisa Infinite Dial, da empresa Edison Research, que descobriu, em estudo realizado entre 2017 e 2019, que a quantidade de usuários jovens do Facebook vem reduzindo de forma considerável. No início deste ano, por exemplo, cidadãos norte-americanos com idades entre 12 e 34 anos representaram 62% dos usuários da rede social, enquanto no ano anterior o número chegava a 67% e, em 2017, a 79%. E, você, ainda tem o costume de usar o Facebook? Confira as explicações do comentarista Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia.
CBN e a Tecnologia - 20-12-19

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