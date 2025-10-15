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CBN e a Tecnologia

Suporte ao Windows 10 chega ao fim; o que os usuários devem fazer agora?

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Outubro de 2025 às 11:23

Publicado em 

15 out 2025 às 11:23
Notebook Samsung Book E30 Intel Core i3 - 10110U, 10ª Geração 4GB, 1TB, Tela 15.6
Notebook Samsung Book E30 Intel Core i3 - 10110U, 10ª Geração 4GB, 1TB, Tela 15.6", Windows 10 Home, prata. Código: 450690. Crédito: Divulgação/Sipolatti
O Windows 10 se tornou oficialmente obsoleto nesta terça-feira (14). A data marca o fim do suporte oficial da Microsoft ao sistema, sem distribuir novas atualizações. A questão é que muitos computadores não atendem aos requisitos mínimos de configuração para funcionar com o Windows 11 e não vão conseguir atualizar a versão. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas alternativas para continuar utilizando seu computador sem ter que trocá-lo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 15-10-25.mp3

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