Suporte ao Windows 10 chega ao fim; o que os usuários devem fazer agora?

O Windows 10 se tornou oficialmente obsoleto nesta terça-feira (14). A data marca o fim do suporte oficial da Microsoft ao sistema, sem distribuir novas atualizações. A questão é que muitos computadores não atendem aos requisitos mínimos de configuração para funcionar com o Windows 11 e não vão conseguir atualizar a versão. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas alternativas para continuar utilizando seu computador sem ter que trocá-lo. Ouça a conversa completa!