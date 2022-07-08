'Stalkwares': saiba como aplicativos maliciosos podem te espiar!

Além do monitoramento da nossa privacidade pelas redes sociais, ainda estamos expostos aos chamados "stalkwares". O nome pode até parecer complicado, mas são aplicativos maliciosos que monitoram as atividades das vítimas e enviam estas informações para terceiros. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré explica como identificar se seu celular está infectado e como removê-los. E mais: saiba como o WhatsApp Web pode ser utilizado para espionar você. Ouça a conversa completa!