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'Stalkwares': saiba como aplicativos maliciosos podem te espiar!

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 11:09

Publicado em 

08 jul 2022 às 11:09
Vai emprestar seu celular? Proteja-o antes!
 Proteja seu celular Crédito: Pexels
Além do monitoramento da nossa privacidade pelas redes sociais, ainda estamos expostos aos chamados "stalkwares". O nome pode até parecer complicado, mas são aplicativos maliciosos que monitoram as atividades das vítimas e enviam estas informações para terceiros. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré explica como identificar se seu celular está infectado e como removê-los. E mais: saiba como o WhatsApp Web pode ser utilizado para espionar você. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 08-07-22

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