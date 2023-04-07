'Stalking': quando a perseguição na internet se torna crime

Stalkear é um termo derivado da palavra em inglês stalker, que quer dizer perseguidor. Mas vai o alerta: perseguir uma pessoa on-line ou no mundo físico é crime! O crime de stalking é definido como perseguição reiterada, por qualquer meio, como a internet (cyberstalking), que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Acompanhe, também, os destaques que "viralizaram" na semana. Ouça a conversa completa!