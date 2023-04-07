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'Stalking': quando a perseguição na internet se torna crime

O crime de stalking é definido como perseguição reiterada, por qualquer meio, como a internet (cyberstalking), que ameaça a integridade física e psicológica de alguém

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 11:05

Publicado em 

07 abr 2023 às 11:05
Os golpes cibernéticos mais comuns direcionados a adolescentes
Perseguições cibernéticas, cyberstalking Crédito: Pixabay
Stalkear é um termo derivado da palavra em inglês stalker, que quer dizer perseguidor. Mas vai o alerta: perseguir uma pessoa on-line ou no mundo físico é crime! O crime de stalking é definido como perseguição reiterada, por qualquer meio, como a internet (cyberstalking), que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Acompanhe, também, os destaques que "viralizaram" na semana. Ouça a conversa completa!
CBN E A TECNOLOGIA - 22.12s - SEM VH - 07-04-23.mp3

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