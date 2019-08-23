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CBN E A TECNOLOGIA

"Stalkear" alguém pode ser crime com pena de prisão de até três anos

Nosso comentarista Gilberto Sudré comenta o caso e fala sobre como se proteger dos perseguidores

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 11:36

Publicado em 

23 ago 2019 às 11:36
Averiguar as redes sociais de amigos ou familiares já se tornou uma prática comum entre muitos brasileiros, mas um projeto aprovado no Senado quer tornar o “stalking”, uma prática criminosa. Ou seja, perseguir alguém de forma obsessiva passará a ser crime.
De acordo com um dos projeto, há a proposta de alterar a Lei de Contravenções Penais para determinar prisão, de dois a três anos, para quem “molestar alguém, por motivo reprovável, de maneira insidiosa ou obsessiva”.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado tipifica a perseguição ou o assédio, por meio físico ou eletrônico, como crime no Código Penal, com pena de seis meses a dois anos de prisão ou multa. Nesta sexta-feira (23), Gilberto Sudré comenta o caso e fala sobre a prática do “stalking” e como se proteger dos perseguidores.
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 23-08-19

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