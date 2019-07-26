Spoofing: entenda como autoridades tiveram seus celulares invadidos

A série de ataques cibernéticos a autoridades brasileiras ganhou mais um episódio nesta semana. A Polícia Federal prendeu, no âmbito da Operação Spoofing, quatro pessoas suspeitas de terem invadido os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um deles chegou a confessar que hackeou o celular do ministro e de diversas outras autoridades, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.