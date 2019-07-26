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Spoofing: entenda como autoridades tiveram seus celulares invadidos

Nesta sexta-feira, Gilberto Sudré repercute o caso e explica como a ação hacker conseguiu invadir um número tão elevado de celulares que pertencem a autoridades

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:37

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:37
A série de ataques cibernéticos a autoridades brasileiras ganhou mais um episódio nesta semana. A Polícia Federal prendeu, no âmbito da Operação Spoofing, quatro pessoas suspeitas de terem invadido os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um deles chegou a confessar que hackeou o celular do ministro e de diversas outras autoridades, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.
Nesta sexta-feira (26), Gilberto Sudré repercute o caso e explica como a ação hacker conseguiu invadir um número tão elevado de celulares que pertencem a autoridades. Segundo uma estimativa da Polícia Federal, conforme publicado no blog da jornalista Cristiana Lôbo, quase mil outras pessoas dos três Poderes teriam sido alvo dos hackers. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 26-07-19

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