Siri, Alexa, Google: saiba como funcionam os assistentes de voz

Você possui dispositivos da Apple? Ou algum aparelho Android? Ou até mesmo tem uma caixinha Echo, da Amazon? Então você possui uma assistente pessoal, que pode te ajudar bastante e facilitar diversas tarefas que você concebe em seu dia a dia, só com um comando de voz! Os assistentes mais conhecidos são a Siri, da Apple, o Google Assistente, do Google, e a Alexa, da Amazon e começaram a surgir em 2011 - ano de lançamento da Siri. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica o que são esses assistentes pessoais embutidos nos gadgets que utilizamos e aponta como funcionam e o que podem fazer. Até que ponto vai a inteligência desses sistemas? Acompanhe as explicações!