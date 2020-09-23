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CBN E A TECNOLOGIA

Siri, Alexa, Google: saiba como funcionam os assistentes de voz

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 11:40

Publicado em 

23 set 2020 às 11:40
Você possui dispositivos da Apple? Ou algum aparelho Android? Ou até mesmo tem uma caixinha Echo, da Amazon? Então você possui uma assistente pessoal, que pode te ajudar bastante e facilitar diversas tarefas que você concebe em seu dia a dia, só com um comando de voz! Os assistentes mais conhecidos são a Siri, da Apple, o Google Assistente, do Google, e a Alexa, da Amazon e começaram a surgir em 2011 - ano de lançamento da Siri. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica o que são esses assistentes pessoais embutidos nos gadgets que utilizamos e aponta como funcionam e o que podem fazer. Até que ponto vai a inteligência desses sistemas? Acompanhe as explicações!
CBN e a Tecnologia - 23-09-20

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