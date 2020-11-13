"Sexta-feira 13" dá nome a um dos maiores ataques de vírus do mundo

Na década de 1980, com o mundo ainda nos primeiros passos da informática, um vírus já assolava os sistemas ao redor do planeta: o "Sexta-feira 13", mesmo apelido do dia do azar. De lá pra cá, o vírus já infectou computadores em 100 países e ainda 14 mil ataques são contabilizados todos os anos. Esse é o assunto de Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista conta as curiosidades em todo do "Sexta-feira 13" e como se proteger. Nesta mesma onda de vírus, Sudré comenta os ataques hackers a sistemas institucionais, como do Superior Tribunal de Justiça e da Prefeitura de Vitória. Acompanhe as explicações!