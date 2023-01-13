Sexta-feira 13: ciberataques tendem a aumentar na data; entenda os motivos

A sexta-feira 13 é culturalmente conhecida como o “dia do azar”! No entanto, a data também pode ser utilizada por cibercriminosos para ataques virtuais. Todo ano, nesta época, é registrado um aumento nos ciberataques e também é o dia de um dos maiores ataques de vírus do mundo. Os motivos e como se proteger desses golpes? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos leva a conhecer essa história e, claro, como nos proteger. Ouça a conversa completa!