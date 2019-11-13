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CBN E A TECNOLOGIA

Seu WhatsApp foi cancelado ou suspenso? Saiba o que fazer

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:52

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:52
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica que, nas últimas semanas, muitas pessoas e empresas têm reclamado sobre o cancelamento e suspensão de suas contas do WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular no mundo. Pensando nisso, vamos entender porque isto acontece e como evitar este bloqueio. Sudré explica que quando ocorre o fato de sua conta ser temporariamente suspensa pelo aplicativo, o usuário recebe a notificação do app dizendo “Temporariamente Banido”. Enviar mensagens aleatórias, conteúdo spam e criar "n" grupos são algumas das orientações para não ter a conta banida. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 13-11-19

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