Senhas já causaram problemas para 9 em cada 10 brasileiros. Como você cuida das suas?

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva encomendado pela Unico, IDtech de identidade digital no Brasil, entrevistou 1.561 brasileiros e apontou que 80% dos entrevistados já tiveram que anotar senhas de forma insegura em papel ou mesmo no celular para não esquecê-las, índice que sobe para 84% entre pessoas de 46 a 59 anos. Nesse cenário, nove em cada dez brasileiros relataram já terem tido dificuldades de acesso a algum produto ou serviço por conta do uso de senhas, seja porque eles esqueceram ou seja porque não conseguiram resgatar o código. Recuperação de senhas esquecidas tornou-se algo corriqueiro no dia a dia da população e 85% afirmam já terem recorrido a esse procedimento. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz dicas de como fazer as "pazes" com as suas senhas e em segurança.