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CBN e a Tecnologia

Senhas já causaram problemas para 9 em cada 10 brasileiros. Como você cuida das suas?

O comentarista Gilberto Sudré traz dicas de como fazer as "pazes" com as suas senhas e em segurança

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:55

Publicado em 

12 ago 2022 às 11:55
E-mail, mensagem, internet
E-mail, mensagem, internet Crédito: Pixabay
Uma pesquisa do Instituto Locomotiva encomendado pela Unico, IDtech de identidade digital no Brasil, entrevistou 1.561 brasileiros e apontou que 80% dos entrevistados já tiveram que anotar senhas de forma insegura em papel ou mesmo no celular para não esquecê-las, índice que sobe para 84% entre pessoas de 46 a 59 anos. Nesse cenário, nove em cada dez brasileiros relataram já terem tido dificuldades de acesso a algum produto ou serviço por conta do uso de senhas, seja porque eles esqueceram ou seja porque não conseguiram resgatar o código. Recuperação de senhas esquecidas tornou-se algo corriqueiro no dia a dia da população e 85% afirmam já terem recorrido a esse procedimento. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz dicas de como fazer as "pazes" com as suas senhas e em segurança. 
CBN e a Tecnologia - 12-08-22

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