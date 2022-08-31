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CBN e a Tecnologia

Sem treta! A nova 'ética' no WhatsApp e Telegram para evitar brigas de família durante eleições

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 12:06

Publicado em 

31 ago 2022 às 12:06
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
Nesta época de eleições, o tema acaba surgindo em grupos de família nos aplicativos de comunicação instantânea. Dependendo do calor do debate, as discussões podem gerar situações bem complicadas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", vamos conhecer o resultado de uma pesquisa sobre a nova "ética" de usuários de WhatsApp e Telegram. Um estudo do centro de pesquisa InternetLab, em parceria com a Rede Conhecimento Social, ajuda a entender opiniões e atitudes de quem navega pelos aplicativos de mensagens. 
Um dos pontos revelados pela pesquisa, que envolve análise quantitativa e qualitativa com grupos de discussão, é o crescimento entre os usuários que dizem se policiar mais sobre o que falam em grupos nos aplicativos, uma tendência já observada em 2020. Esse índice chega hoje a 56%. Há dois anos, em pesquisa anterior, 40% dos entrevistados indicaram esse comportamento. Além disso, 64% evitam compartilhar mensagens que possam atacar valores de outras pessoas, contra 57% em 2020, e 50% dizem evitar falar de política no grupo da família para fugir de brigas. Em 2020, eram 40%. Ainda segundo a pesquisa, 99,8% dos usuários de internet utilizam o aplicativo WhatsApp e 43% são usuários do Telegram, um crescimento de 12 pontos percentuais em relação a 2020. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 31-08-22

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