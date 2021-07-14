Sem neura: conheça aplicativos para organizar melhor o seu tempo

Já diz o ditado popular que "tempo é dinheiro", mas, principalmente, administrar as horas do nosso dia pode fazer toda a diferença em diversos campos da nossa vida. Se parece que você não tem tempo para nada, alguns aplicativos podem ajudar você a se organizar. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré apresenta alguns aplicativos para organizar melhor o nosso tempo. São eles: Focus To-Do: Pomodoro, ToDoList, Rabit, Routinery, Mind Meister. Acompanhe as explicações completas!