Sem golpe! Como saber se o selo da Anatel do seu aparelho é verdadeiro?

Todos os aparelhos eletrônicos com função de telecomunicações vendidos no Brasil devem ser aprovados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e para comprovar essa liberação devem possuir um selo emitido pela agência reguladora. Mas Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", alerta: infelizmente, a ação de pessoas mal intencionadas podem fazer com que esta identificação seja falsa. Saiba como identificar esses selos falsos e aparelhos que tem a comercialização ilegal no país. Ouça as explicações completas!