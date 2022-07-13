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CBN e a Tecnologia

Sem golpe! Como saber se o selo da Anatel do seu aparelho é verdadeiro?

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:12

Publicado em 

13 jul 2022 às 11:12
Celulares piratas na mira da Anatel
Celulares piratas na mira da Anatel Crédito: Pexels
Todos os aparelhos eletrônicos com função de telecomunicações vendidos no Brasil devem ser aprovados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e para comprovar essa liberação devem possuir um selo emitido pela agência reguladora. Mas Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", alerta: infelizmente, a ação de pessoas mal intencionadas podem fazer com que esta identificação seja falsa. Saiba como identificar esses selos falsos e aparelhos que tem a comercialização ilegal no país. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 13-07-22

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