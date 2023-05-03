Segurança: saiba como deixar sua rede sem fio mais segura

As redes sem fio estão em muitos locais, desde ambientes domésticos a corporativos. Com isto, elas viraram um ponto de entrada de muitos ataques. As redes domésticas, por exemplo, são potenciais alvos de cibercriminosos. Sobretudo, se os moradores têm o hábito de compartilhar a senha de Wi-Fi com muitas pessoas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz dicas e orientações sobre como deixar sua rede sem fio mais segura. Ouça a conversa completa!