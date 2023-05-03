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CBN e a Tecnologia

Segurança: saiba como deixar sua rede sem fio mais segura

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 11:42

Publicado em 

03 mai 2023 às 11:42
Internet
Internet Crédito: Freepik
As redes sem fio estão em muitos locais, desde ambientes domésticos a corporativos. Com isto, elas viraram um ponto de entrada de muitos ataques. As redes domésticas, por exemplo, são potenciais alvos de cibercriminosos. Sobretudo, se os moradores têm o hábito de compartilhar a senha de Wi-Fi com muitas pessoas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz dicas e orientações sobre como deixar sua rede sem fio mais segura. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 03-05-23.mp3

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