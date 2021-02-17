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CBN E A TECNOLOGIA

Se deparou com um perfil fake sobre você? Saiba o que fazer

Ouça Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:57

Publicado em 

17 fev 2021 às 11:57
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica o que você deve fazer caso se depare com um perfil fake seu nas redes sociais. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 2.31s - 17-02-21.mp3

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