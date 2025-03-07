Saúde e tecnologia: uso de telas pode diminuir a ansiedade?

A ansiedade é considerada um problema de saúde pública global, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Quando ocorre de forma intensa, frequente ou sem motivo aparente, pode se tornar um transtorno de ansiedade, afetando a qualidade de vida e o bem-estar. Especialistas têm apontado que o uso excessivo de telas, especialmente em dispositivos como smartphones, computadores e televisões, pode estar relacionado ao aumento dos níveis de ansiedade. A boa notícia é que estes mesmos aparelhos eletrônicos podem ser usados de forma benéfica, ajudando a diminuir os sintomas do transtorno e fazendo o indivíduo se sentir mais calmo. No CBN e a tecnologia desta sexta-feira (7), o comentarista Gilberto Sudré, explica como isso pode ser feito. Ouça a conversa completa!