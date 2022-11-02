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CBN e a Tecnologia

Saiba quais são os mitos em relação a privacidade

E no “Viralizou”, os assuntos são: Phishing, Instagram e Senhas

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 12:09

Publicado em 

02 nov 2022 às 12:09
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular Crédito: Pexels
Mesmo com as diversas noticias de vazamento uso indevido de informações pessoais a maioria das pessoas não leva a sua privacidade online suficientemente a sério. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré esclarece alguns mitos em relação a nossa privacidade no mundo online. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 8.47s - 02-11-22
  • E no “Viralizou”:
  • - Phishing: Faixa etaria que mais visada para este tipo de golpe
  • - Instagram fotos em tela cheia em breve (será?)
  • - Senhas: 9 em cada 10 brasileiros tiveram problemas com elas

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