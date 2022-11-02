Saiba quais são os mitos em relação a privacidade

Mesmo com as diversas noticias de vazamento uso indevido de informações pessoais a maioria das pessoas não leva a sua privacidade online suficientemente a sério. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré esclarece alguns mitos em relação a nossa privacidade no mundo online. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 8.47s - 02-11-22
- E no “Viralizou”:
- - Phishing: Faixa etaria que mais visada para este tipo de golpe
- - Instagram fotos em tela cheia em breve (será?)
- - Senhas: 9 em cada 10 brasileiros tiveram problemas com elas