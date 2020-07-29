Saiba quais são os mitos e verdades sobre carregadores de celular

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre o funcionamento dos carregadores de celular. O equipamento pode, a princípio, não ter muitos segredos, mas é bom que você fique atento, em especial, a dois aspectos. Tenha cuidados com os novos carregadores rápidos que os fabricantes estão lançando no mercado e sobre segurança, vai o alerta: há vírus que atacam esses carregadores e sobrecarregam as baterias podendo fazê-las, até mesmo, explodir. Quer saber como evitar que chegue a esse ponto? Ouça as explicações completas!