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CBN E A TECNOLOGIA

Saiba quais são os mitos e verdades sobre carregadores de celular

Ouça as dicas de Gilberto Sudré nesta edição do CBN e a Tecnologia!

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:48

Publicado em 

29 jul 2020 às 11:48
Gilberto Sudré fala sobre os mitos e verdades dos carregadores de celular Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre o funcionamento dos carregadores de celular. O equipamento pode, a princípio, não ter muitos segredos, mas é bom que você fique atento, em especial, a dois aspectos. Tenha cuidados com os novos carregadores rápidos que os fabricantes estão lançando no mercado e sobre segurança, vai o alerta: há vírus que atacam esses carregadores e sobrecarregam as baterias podendo fazê-las, até mesmo, explodir. Quer saber como evitar que chegue a esse ponto? Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 29-07-20

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