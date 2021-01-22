Saiba porque você não deve usar o gerenciador de senha do navegador

O assunto agora é segurança digital! Provavelmente, o navegador que você usa, como o Google Chrome, possui um gerenciador de senhas integrado. Dessa forma, é possível salvar suas senhas no próprio sistema, o que facilita o acesso a vários sites. Porém, esses gerenciadores de senhas podem não ser tão eficazes. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica porque não devemos utilizar o gerenciador do próprio navegador e aponta sugestões de sistemas específicos para gerenciar senhas. Ouça!