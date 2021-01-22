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CIBERSEGURANÇA

Saiba porque você não deve usar o gerenciador de senha do navegador

Ouça as orientações do especialista em tecnologia Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 12:29

Publicado em 

22 jan 2021 às 12:29
O assunto é cibersegurança! Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O assunto agora é segurança digital! Provavelmente, o navegador que você usa, como o Google Chrome, possui um gerenciador de senhas integrado. Dessa forma, é possível salvar suas senhas no próprio sistema, o que facilita o acesso a vários sites. Porém, esses gerenciadores de senhas podem não ser tão eficazes. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica porque não devemos utilizar o gerenciador do próprio navegador e aponta sugestões de sistemas específicos para gerenciar senhas. Ouça!
CBN e a Tecnologia - 22-01-21.mp3

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