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CBN e a Tecnologia

Saiba os riscos de senhas fracas na internet!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:17

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:17
É importante ter senhas diferentes para vários serviços
É importante ter senhas diferentes para vários serviços Crédito: Freepik
Senhas, senhas e mais senhas - essa é a realidade atual. Com os ataques cibernéticos se tornando cada vez mais sofisticados, a preocupação com a segurança digital só aumenta. Um dos erros mais comuns entre os usuários é a utilização de senhas fracas ou a repetição dos códigos em diferentes serviços. No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (04), o comentarista Gilberto Sudré aborda um caso de vulnerabilidade envolvendo senhas críticas e dá dicas das melhores práticas para protegê-las. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 04-04-25.mp3

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