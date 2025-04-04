Saiba os riscos de senhas fracas na internet!

Senhas, senhas e mais senhas - essa é a realidade atual. Com os ataques cibernéticos se tornando cada vez mais sofisticados, a preocupação com a segurança digital só aumenta. Um dos erros mais comuns entre os usuários é a utilização de senhas fracas ou a repetição dos códigos em diferentes serviços. No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (04), o comentarista Gilberto Sudré aborda um caso de vulnerabilidade envolvendo senhas críticas e dá dicas das melhores práticas para protegê-las. Ouça a conversa completa!