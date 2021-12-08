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CBN e a Tecnologia

Saiba o que significa a mensagem "Seu código de segurança mudou" no WhatsApp

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

08 dez 2021 às 12:18
WhatsApp
WhatsApp Crédito: Pixabay
Você já recebeu no aplicativo Whatsapp a mensagem "Seu código de segurança mudou"? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda a entender o que significa e se é preciso se preocupar com a mensagem. Segundo o portal "Canal Tech", o código de segurança do WhatsApp é uma representação visível da chave de segurança que existe entre o usuário e um contato com quem ele mantém conversas. O recurso é como uma "garantia" de que o chat (e o conteúdo trocado ali) é protegido pela criptografia de ponta a ponta — ou seja, não existem interceptadores.
CBN e a Tecnologia - 08-12-21.mp3

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