Saiba o que significa a mensagem "Seu código de segurança mudou" no WhatsApp

Você já recebeu no aplicativo Whatsapp a mensagem "Seu código de segurança mudou"? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda a entender o que significa e se é preciso se preocupar com a mensagem. Segundo o portal "Canal Tech", o código de segurança do WhatsApp é uma representação visível da chave de segurança que existe entre o usuário e um contato com quem ele mantém conversas. O recurso é como uma "garantia" de que o chat (e o conteúdo trocado ali) é protegido pela criptografia de ponta a ponta — ou seja, não existem interceptadores.