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CBN e a Tecnologia

Saiba o que é um Token USB e por que ele pode trazer mais proteção aos seus dados

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:43

Publicado em 

21 dez 2022 às 11:43
Computador, tecnologia, tablet, laptop
computador Crédito: Pixabay
A autenticação de dois fatores, disponível para vários serviços na Internet, é uma ótima opção para melhorar a segurança do acesso. Mas se você deseja ter mais uma camada de segurança para serviços críticos como financeiro, podemos utilizar os chamados "Tokens físicos USB". Desta forma, hackers e ladrões terão mais um obstáculo para entrar em apps, sites ou serviços online que exigem senha de acesso. Mas só é possível configurar essa chave, em formato de pen drive, se os programas tiverem suporte a ela. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré explica o que são esses dispositivos, como eles funcionam e quando é importante utiliza-los. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 21-12-22.mp3

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