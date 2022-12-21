Saiba o que é um Token USB e por que ele pode trazer mais proteção aos seus dados

A autenticação de dois fatores, disponível para vários serviços na Internet, é uma ótima opção para melhorar a segurança do acesso. Mas se você deseja ter mais uma camada de segurança para serviços críticos como financeiro, podemos utilizar os chamados "Tokens físicos USB". Desta forma, hackers e ladrões terão mais um obstáculo para entrar em apps, sites ou serviços online que exigem senha de acesso. Mas só é possível configurar essa chave, em formato de pen drive, se os programas tiverem suporte a ela. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré explica o que são esses dispositivos, como eles funcionam e quando é importante utiliza-los. Ouça a conversa completa!