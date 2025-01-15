Saiba como o seu dispositivo calcula a duração da bateria!

Já percebeu como a estimativa de bateria do seu dispositivo pode saltar de "3 horas restantes" para "15 minutos" em um piscar de olhos? É complicado, especialmente quando você está planejando o uso do seu dispositivo baseado nesta informação. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como seu dispositivo calcula a duração da bateria, quais fatores que alteram as estimativas de bateria e como obter estimativas de bateria mais confiáveis. Ouça a conversa completa!