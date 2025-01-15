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CBN e a Tecnologia

Saiba como o seu dispositivo calcula a duração da bateria!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 12:07

Publicado em 

15 jan 2025 às 12:07
Duração da bateria do celular
Duração da bateria do celular Crédito: Freepik
Já percebeu como a estimativa de bateria do seu dispositivo pode saltar de "3 horas restantes" para "15 minutos" em um piscar de olhos? É complicado, especialmente quando você está planejando o uso do seu dispositivo baseado nesta informação. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como seu dispositivo calcula a duração da bateria, quais fatores que alteram as estimativas de bateria e como obter estimativas de bateria mais confiáveis. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 15-01-25.mp3

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