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Saiba como o Instagram salva interesse dos usuários para anúncios

O comentarista Gilberto Sudré explica como funciona a lógica da publicidade nessas redes. Ele também conta: será que é possível excluir essa lista, ou deixar de ter a navegação mapeada para publicidade?

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 11:56

Publicado em 

12 jun 2019 às 11:56
Você sabia que o Instagram, por exemplo, rede social mais popular no compartilhamento de imagens, registra seus interesses e dados de navegação para direcionar anúncios específicos? O assunto foi destaque na internet nos últimos dias e chamou a atenção dos usuários da rede social. Isso porque a lista de interesses, que é disponibilizada pelo Instagram, trazia mais temas que não condizem com a realidade do usuário. No CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (12), o comentarista Gilberto Sudré explica como funciona a lógica da publicidade nessas redes. Ele também conta: será que é possível excluir essa lista, ou deixar de ter a navegação mapeada para publicidade? Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 12-06-19

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