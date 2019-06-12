Saiba como o Instagram salva interesse dos usuários para anúncios

Você sabia que o Instagram, por exemplo, rede social mais popular no compartilhamento de imagens, registra seus interesses e dados de navegação para direcionar anúncios específicos? O assunto foi destaque na internet nos últimos dias e chamou a atenção dos usuários da rede social. Isso porque a lista de interesses, que é disponibilizada pelo Instagram, trazia mais temas que não condizem com a realidade do usuário. No CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (12), o comentarista Gilberto Sudré explica como funciona a lógica da publicidade nessas redes. Ele também conta: será que é possível excluir essa lista, ou deixar de ter a navegação mapeada para publicidade? Confira!