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CBN E A TECNOLOGIA

Saiba como funciona a busca do Google e outros sites de pesquisa

As explicações são de Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 10:31

Publicado em 

14 mai 2021 às 10:31
O Google é considerado, por muitos, quase que como um oráculo moderno que sabe de todas as respostas sobre tudo — ou quase todas! Pois bem, nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré explica como o Google e os outros mecanismos de busca funcionam. Nesta semana chamou a atenção o caso de uma busca do Google que apontava que sinônimo de capixaba era "bandido". Ao digitar o termo "sinônimo de capixaba" no buscador, a palavra que aparecia era "bandido". Na quinta-feira (13), após reportagem de A Gazeta, os resultados das pesquisas realizadas pouco antes de meio-dia no buscador apresentavam "espírito-santense" em resposta ao que foi digitado.
Em resposta à reportagem de A Gazeta, a assessoria do Google lamentou o ocorrido e salientou que levaria a situação aos colaboradores para que as "arestas com os capixabas fossem aparadas". "Quando as pessoas pesquisam por definições de palavras na busca, com frequência, elas desejam informações de maneira rápida e de fontes confiáveis. Por isso, trabalhamos para licenciar conteúdos de dicionários parceiros, neste caso da Oxford Languages. Não temos controle editorial sobre as definições fornecidas por estes parceiros, mas reconhecemos a preocupação de nossos usuários e vamos transmiti-la aos responsáveis pelo conteúdo. Essa definição será revisada pelo time da Oxford Languages para garantir que todas as informações estejam adequadas", explicou a empresa, em nota. Confira as explicações de Sudré!
CBN e a Tecnologia - 14-05-21.mp3

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