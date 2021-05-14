Saiba como funciona a busca do Google e outros sites de pesquisa

O Google é considerado, por muitos, quase que como um oráculo moderno que sabe de todas as respostas sobre tudo — ou quase todas! Pois bem, nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré explica como o Google e os outros mecanismos de busca funcionam. Nesta semana chamou a atenção o caso de uma busca do Google que apontava que sinônimo de capixaba era "bandido". Ao digitar o termo "sinônimo de capixaba" no buscador, a palavra que aparecia era "bandido". Na quinta-feira (13), após reportagem de A Gazeta, os resultados das pesquisas realizadas pouco antes de meio-dia no buscador apresentavam "espírito-santense" em resposta ao que foi digitado.