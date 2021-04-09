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CBN E A TECNOLOGIA

Saiba como fotografar seus produtos para vender nas redes sociais

As dicas são de Gilberto Sudré e do fotógrafo Guilherme Ferrari

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:31

Publicado em 

09 abr 2021 às 11:31
Use o clique a seu favor! Uma boa fotografia também pode ser uma aliada na hora de impulsionar a venda dos seus negócios, principalmente, por meio das redes sociais. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia" reunimos, além da participação do comentarista Gilberto Sudré, amante da fotografia, o fotógrafo profissional e especialista em Fotografia Empresarial, Guilherme Ferrari, para nos ajudar na tarefa de fazer um passo a passo na hora da fotografia. Confira!
CBN e a Tecnologia - 09-04-21

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