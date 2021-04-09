Saiba como fotografar seus produtos para vender nas redes sociais

Use o clique a seu favor! Uma boa fotografia também pode ser uma aliada na hora de impulsionar a venda dos seus negócios, principalmente, por meio das redes sociais. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia" reunimos, além da participação do comentarista Gilberto Sudré, amante da fotografia, o fotógrafo profissional e especialista em Fotografia Empresarial, Guilherme Ferrari, para nos ajudar na tarefa de fazer um passo a passo na hora da fotografia. Confira!