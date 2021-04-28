Saiba como excluir senhas salvas no navegador

Navegando na internet, você já deve ter visto aquelas mensagens perguntando: "Deseja lembrar sua senha"? Mas é bom que você fique atento. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica que salvar as senhas nos navegadores pode ser um procedimento que facilita o nosso acesso a sites e serviços da Internet, mas é uma prática bastante insegura e pode colocar em risco informações. Se você salvou suas senhas no navegador, como fazer para apagar esta informação? Sudré explica!