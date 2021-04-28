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CBN E A TECNOLOGIA

Saiba como excluir senhas salvas no navegador

A dica é do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:23

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:23
Navegando na internet, você já deve ter visto aquelas mensagens perguntando: "Deseja lembrar sua senha"? Mas é bom que você fique atento. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica que salvar as senhas nos navegadores pode ser um procedimento que facilita o nosso acesso a sites e serviços da Internet, mas é uma prática bastante insegura e pode colocar em risco informações. Se você salvou suas senhas no navegador, como fazer para apagar esta informação? Sudré explica!
CBN e a Tecnologia - 28-04-21.mp3

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