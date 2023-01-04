Saiba como "esconder" ou bloquear apps de banco do seu celular!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz um importante alerta. Os golpes e roubos de celular são cada vez mais comuns. Então, como esconder ou bloquear os aplicativos de banco do celular dos olhares curiosos de indevidos? Especialistas apontam que esconder aplicativo de banco no celular traz uma camada de segurança para as contas. Além de incluir uma senha de acesso para seu banco, vale a pena ocultar ou esconder os aplicativos da tela inicial. Dessa forma, ao perder o seu celular, isso dificulta o acesso de possíveis invasores. Acompanhe as dicas!