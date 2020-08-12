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CBN E A TECNOLOGIA

Saiba como criar uma conta comercial do Whatsapp para seu negócio

Confira a orientação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:33

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:33
Na pandemia do novo coronavírus, muitos empreendedores precisaram se reinventar na hora de vender seu produtos. E a internet, através de diversos aplicativos, foi aliada durante o isolamento social. Um desses aplicativos é conhecido no cotidiano do capixaba - o "Whatsapp". Mas você sabia que existe o "WhatsApp Business"? É uma versão desenvolvida especialmente para os proprietários de pequenas empresas, que oferece perfil comercial, criação de catálogo de produtos, e também uma série de processos automatizados. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica o passo a passo para criar uma conta de negócios do Whatsapp. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 12-08-20
 

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