Saiba como criar uma conta comercial do Whatsapp para seu negócio

Na pandemia do novo coronavírus, muitos empreendedores precisaram se reinventar na hora de vender seu produtos. E a internet, através de diversos aplicativos, foi aliada durante o isolamento social. Um desses aplicativos é conhecido no cotidiano do capixaba - o "Whatsapp". Mas você sabia que existe o "WhatsApp Business"? É uma versão desenvolvida especialmente para os proprietários de pequenas empresas, que oferece perfil comercial, criação de catálogo de produtos, e também uma série de processos automatizados. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica o passo a passo para criar uma conta de negócios do Whatsapp. Acompanhe!