Saiba como bloquear convites para grupos de Whatsapp

A maioria dos usuários do Whatsapp já foi incluído em grupos indesejados, mas graças a um novo recurso, essa realidade pode acabar. Isso porque, após a realização de testes, o aplicativo lançou a opção de bloquear a entrada automática nos grupos. Os usuários poderão autorizar todos, apenas contatos ou que ninguém os incluam automaticamente nos chats coletivos. Esse é o assunto do nosso comentarista Gilberto Sudré, que nesta quarta-feira (08), explica o recurso e dá dicas aos ouvintes!