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Saiba como bloquear convites para grupos de Whatsapp

Após a realização de testes, o aplicativo lançou a opção de bloquear a entrada automática nos grupos

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:11

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:11
A maioria dos usuários do Whatsapp já foi incluído em grupos indesejados, mas graças a um novo recurso, essa realidade pode acabar. Isso porque, após a realização de testes, o aplicativo lançou a opção de bloquear a entrada automática nos grupos. Os usuários poderão autorizar todos, apenas contatos ou que ninguém os incluam automaticamente nos chats coletivos. Esse é o assunto do nosso comentarista Gilberto Sudré, que nesta quarta-feira (08), explica o recurso e dá dicas aos ouvintes!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 08-05-19
 
 

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