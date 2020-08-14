Saiba as tecnologias que serão essenciais no "novo normal"

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta algumas tecnologias que já são favoritas como fundamentais para o "novo normal", em virtude das mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Entre os destaques estão as novidades ligadas ao mercado de trabalho (o home office e o uso de inteligência artificial para automatizar processos); ferramentas para pagamento por aproximação (aplicativos que permitem que smartphones ajudem a fazer compras); tratamentos médicos por meio de telemedicina (serviços realizados por intermédio de computadores); aplicativos que permitam a convivência digitalizada em condomínios e a disseminação de eventos online, com a realização de apresentação de palestras e congressos ganhando o mundo virtual. Confira!