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CBN e a Tecnologia

Roubo de perfil: incidência de casos no Instagram e Facebook despertam alerta

Ouça as orientações para proteção de sua conta com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 11:53

Publicado em 

15 dez 2021 às 11:53
Instagram
Instagram Crédito: Pexels
Vai um alerta importante relacionado às redes sociais! O comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, alerta que estamos com uma onda de golpes de invasão de perfis de Instagram e Facebook. Diante desse cenário, vamos conhecer como se proteger e o que fazer, se você foi vítima deste tipo de invasão. Sudré alerta, por exemplo, que golpistas utilizam rede social para roubar dados pessoais e acessar contas bancárias. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 15-12-21.mp3

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