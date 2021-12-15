Roubo de perfil: incidência de casos no Instagram e Facebook despertam alerta

Vai um alerta importante relacionado às redes sociais! O comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, alerta que estamos com uma onda de golpes de invasão de perfis de Instagram e Facebook. Diante desse cenário, vamos conhecer como se proteger e o que fazer, se você foi vítima deste tipo de invasão. Sudré alerta, por exemplo, que golpistas utilizam rede social para roubar dados pessoais e acessar contas bancárias. Ouça as explicações completas!