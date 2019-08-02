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Roteadores de wi-fi viram alvo de cibercriminosos

Saiba como se proteger com as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 10:33

Publicado em 

02 ago 2019 às 10:33
Em plena era digital, o ‘Wi-fi’ está presente na vida de todos os internautas, seja dentro de casa ou em outros locais. Mas, por conta disso, os roteadores - que distribuem a internet - viraram alvo de cibercriminosos, que invadem o dispositivo com o objetivo de roubar dados. No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (02), o comentarista Gilberto Sudré explica a atuação dos hackers e ensina a melhor forma de proteger seu roteador wireless. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 4.56s - 02-08-19

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