Roteadores de wi-fi viram alvo de cibercriminosos

Em plena era digital, o ‘Wi-fi’ está presente na vida de todos os internautas, seja dentro de casa ou em outros locais. Mas, por conta disso, os roteadores - que distribuem a internet - viraram alvo de cibercriminosos, que invadem o dispositivo com o objetivo de roubar dados. No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (02), o comentarista Gilberto Sudré explica a atuação dos hackers e ensina a melhor forma de proteger seu roteador wireless. Acompanhe!