Roblox: O universo que encanta as crianças e desafia os pais

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré mergulha no fenômeno do Roblox, a plataforma que vai muito além de um simples jogo e se tornou uma verdadeira rede social para o público infantil. Entre a criatividade de construir mundos e a força dos protestos virtuais, surge o alerta: por que esse ambiente digital tem mobilizado tantas crianças e, ao mesmo tempo, gerado preocupação real nos pais e especialistas? O debate aborda desde os riscos de exposição a conteúdos inadequados até a importância do monitoramento ativo em um espaço que não para de crescer. A ideia é garantir que a diversão no "metaverso" dos pequenos não se transforme em uma vulnerabilidade digital. Afinal, no mundo dos games, a melhor estratégia ainda é a informação e a segurança. Ouça a conversa completa!