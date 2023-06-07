Relógios inteligentes são cada vez mais úteis, contudo possuem riscos!

Muitos de nós estamos preocupados em proteger nossos computadores do cibercrime, mas muitas vezes, não percebemos que nossos relógios inteligentes também estão em risco. Embora estes relógios sejam mais um acessório para nossos dispositivos principais, eles ainda podem ser explorados por agentes mal-intencionados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como os ataques acontecem e como fazer para se proteger. Ouça a conversa completa!