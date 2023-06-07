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CBN e a Tecnologia

Relógios inteligentes são cada vez mais úteis, contudo possuem riscos!

Ouça a conversa completa com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 15:08

Publicado em 

07 jun 2023 às 15:08
Relógio inteligente
Relógio inteligente Crédito: Pixabay
Muitos de nós estamos preocupados em proteger nossos computadores do cibercrime, mas muitas vezes, não percebemos que nossos relógios inteligentes também estão em risco. Embora estes relógios sejam mais um acessório para nossos dispositivos principais, eles ainda podem ser explorados por agentes mal-intencionados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como os ataques acontecem e como fazer para se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 05.20s - 07-06-23.mp3

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