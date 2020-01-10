Rastros: É possível apagar definitivamente alguma coisa da internet?

Você sabia que toda a sua navegação pela internet deixa rastros digitais? É o que aponta Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (10). Os internautas brasileiros passam, em média, 5 horas por dia conectados a internet, e todo o conteúdo gerado pode ser difícil de ser apagado. No quadro de hoje, o comentarista esclarece se é possível apagar definitivamente alguma coisa da internet e fala sobre pontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, há também os destaques da semana no mundo tecnológico. Acompanhe!