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Rastros: É possível apagar definitivamente alguma coisa da internet?

Brasileiros passam, em média, 5 horas por dia conectados a internet e todo o conteúdo gerado pode ser difícil de ser apagado

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:37

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:37
Você sabia que toda a sua navegação pela internet deixa rastros digitais? É o que aponta Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (10). Os internautas brasileiros passam, em média, 5 horas por dia conectados a internet, e todo o conteúdo gerado pode ser difícil de ser apagado. No quadro de hoje, o comentarista esclarece se é possível apagar definitivamente alguma coisa da internet e fala sobre pontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, há também os destaques da semana no mundo tecnológico. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 14.59s - 10-01-20

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