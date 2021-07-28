Ransomware: como proteger sua empresa dos ataques que sequestram dados

Em novembro do ano passado, a prefeitura de Vitória foi vítima de um ataque de ransomware que derrubou todos os sistemas municipais. Em maio deste ano, a gigante frigorífica brasileira JBS detectou o malware em seus servidores e precisou pagar US$ 11 milhões de resgate aos criminosos digitais. No mesmo mês, foi a vez da americana Colonial Pipeline, maior rede de oleodutos dos Estados Unidos, sofreu um ataque de ransomware. O resgate custou US$ 5 milhões.

E os ataques não param por aí, diversas empresas e órgãos institucionais, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já foram vítimas de um ataque de ransomware - em que hackers sequestram e criptografam dados para extorquir vítimas. Assunto para o CBN e a Tecnologia! Gilberto Sudré explica que este tipo de ameaça está cada vez mais sofisticado e dá dicas de como proteger a sua empresa. Ouça: