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Ransomware: como proteger sua empresa dos ataques que sequestram dados

As dicas são do especialista em Segurança da Informação Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:35

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:35
Ataques de ransomware estão cada vez mais comuns e sofisticados
Ataques de ransomware estão cada vez mais comuns e sofisticados Crédito: Pixabay
Em novembro do ano passado, a prefeitura de Vitória foi vítima de um ataque de ransomware que derrubou todos os sistemas municipais. Em maio deste ano, a gigante frigorífica brasileira JBS detectou o malware em seus servidores e precisou pagar US$ 11 milhões de resgate aos criminosos digitais. No mesmo mês, foi a vez da americana Colonial Pipeline, maior rede de oleodutos dos Estados Unidos, sofreu um ataque de ransomware. O resgate custou US$ 5 milhões.
E os ataques não param por aí, diversas empresas e órgãos institucionais, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já foram vítimas de um ataque de ransomware - em que hackers sequestram e criptografam dados para extorquir vítimas. Assunto para o CBN e a Tecnologia! Gilberto Sudré explica que este tipo de ameaça está cada vez mais sofisticado e dá dicas de como proteger a sua empresa. Ouça:
CBN e a Tecnologia - 28/07/2021

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